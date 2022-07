Zwei Traumtore ebnen den Sieg gegen den Meister

Topfavorit SW Bregenz gewinnt in Röthis und erfüllt die Pflicht.

Schon vor etwas mehr als drei Monaten war der Endstand in der Begegnung zwischen Eliteligameister Röthis und VFV-Cupsieger SW Bregenz mit 2:0 für die Schwarz-Weißen. Am zweiten Spieltag in der noch neuen Meisterschaft setzten sich die Ellensohn-Mannen im Vorderland auch dank der höheren Qualität als die Hausherren mit dem gleichen Ergebnis durch. Allerdings hatte Röthis beim Stand von Null zu Null mit einem Stangenkopfball von Marco Wieser großes Pech (7.). Apropos Wieser: Der Röthner Stürmer wird diese Woche noch einmal ein einwöchiges Probetraining bei Sturm Graz absolvieren und dann fällt definitiv die Entscheidung ob er einen Profivertrag beim Bundesligist erhält oder nicht. Zwei Traumtore brachten letztendlich die Entscheidung zugunsten des Topfavorit aus der Landeshauptstadt. Mittelfeldspieler Kristijan Makovec mit einer wunderschönen Direktabnahme aus rund zwanzig Metern sorgte für die Führung (22.). Nach einem genialen Stanglpass von Reinaldo musste sein Teamkollege Cordeiro Junior Delcio den Ball nur noch über die Torlinie drücken (69.). Bregenz blieb im achten direkten Duell gegen Röthis ohne Niederlage.