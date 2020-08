Zwei Testspieler schon weg, Wälder spielen gegen Basel

Das Team von Markus Juurikkala trifft am Mittwoch im Messestadion Dornbirn auf den EHC Basel. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Zwei Testspiele absolviert der EC Bregenzerwald in dieser Woche. Bevor es am Freitag zur Auswärtsbegegnung nach Küsnacht geht, trifft das Team von Markus Juurikkala am Mittwoch im Messestadion Dornbirn auf den EHC Basel. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Wie in den vergangenen beiden Jahren treffen Daniel Ban und Co. in der Saisonvorbereitung auf den Schweizer MySports League Club. 2018 setzten sich die Wälder bei einem Torfestival mit 7:5 durch, letzten August revanchierte sich Basel mit einem 5:2 Sieg. Mit Mathias Hagen haben die Schweizer einen gebürtigen Lustenauer in ihrer Verteidigung. Stichwort Lustenau: An der Bande hat heuer Christian Weber das Zepter in der Hand und folgt damit Albert Malgin, der ebenfalls zuvor beim Derbyrivalen der Wälder coachte.

Markus Juurikkala ist mit der derzeitigen Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben gegen Ticino verloren, aber es war eine gute Performance von uns. Wir wollen unser Spiel weiter verbessern und morgen ist die nächste Chance das zu zeigen. Unser Ziel ist es, das Level weiter hoch zu halten und natürlich um den Sieg zu kämpfen.“ Rene Tröthans Try Out kommt zu einem verfrühten Ende, der 21 Jährige verletzte sich gegen Ticino am Oberkörper. Auch Patrick Tschernitz wird nicht mehr im Wälder Dress auflaufen, er schaut sich bereits nach anderen Optionen um.

Beim Heimspiel können wieder Saisonkarten im Rahmen der Aktion 200 erworben werden. Alle Infos dazu unter: https://www.ecbregenzerwald.at/aktion-200/. Auf der Homepage des Vereins ist eine eigene Corona Seite veröffentlicht worden. Hier befinden sich alle Informationen und Vorgaben rund um den Besuch der Heimspiele des EC Bregenzerwald. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert: https://www.ecbregenzerwald.at/corona/ Empfohlen wird eine Voranmeldung per Mail an mail@ecbregenzerwald.at bis Morgen um 12 Uhr um Verzögerungen bei der Registrierung vorzubeugen. Besonders in der letzten halben Stunde vor dem Spiel wird mit einem größeren Andrang gerechnet, daher ist ein früheres Erscheinen ebenfalls ratsam.

Nächstes Heimspiel ECB: Samstag, den 05.09.2020 um 20:00 Uhr gegen den EHC Bülach im Messestadion Dornbirn