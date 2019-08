Zwei Klubs hoffen auf das Ende der Negativserie

Noch immer wartet VN.at Eliteliga Vorarlberg Schlusslicht Austria Lustenau Amateure nach fünf Spieltagen auf den ersten Saisonsieg.

Gegner SPG Langenegg hat nach dem Auftaktsieg in Rankweil zuletzt vier Mal nicht gewonnen, beide Mannschaften wollen diese Negativserie beenden. Die Austria Lustenau Amateure mussten schon 19 Gegentreffer einstecken, aber auch die Vorderwälder haben vierzehn Treffer kassiert, die beiden Klubs haben in der Defensive ihre Problemzone. Langenegg ist auf den achten Tabellenplatz zurückgefallen. „Austria Lustenau Amateure ist weit unter ihrem Wert geschlagen worden und ist mit Profis noch stärker einzuschätzen. Die Leistung passte bei meiner Mannschaft, aber das Ergebnis nicht“, so Langenegg Trainer Klaus Nussbaumer. Mit Kapitän Patrick Maldoner und Paulo Victor fehlen den Wäldern zwei sehr starke Offensivkicker für einen längeren Zeitraum. Die Austria-Fohlentruppe könnte mit Goalie Marcel Stumberger, Amoy Brown, Juninho und Christian Schilling wertvolle Unterstützung aus der Profiabteilung erhalten und so dem ersten „Dreier“ ein großes Stück näher kommen.