Zwei FPÖ Bürgermeister starten Flüchtlingsinitiative

Die beiden FPÖ Bürgermeister Dieter Egger und Florian Kasseroler haben eine Petition zur Flüchtlingsfrage verfasst, und diese vor fünf Wochen an ihre Vorarlberger Kollegen und Kolleginnen geschickt.

Es gehe um pure Menschlichkeit, nicht um Migrationspolitik, so die beiden blauen Bürgermeister von Hohenems und Nenzing zu ihrer aus parteipolitischer Sicht überraschenden Initiative. In der Petition fordern Egger und Kasseroller die Bundesregierung auf, ihre Haltung in der Flüchtlingsfrage zu überdenken, berichtet der ORF Vorarlberg.