Zusammenstoß mit Pkw: E-Bike-Lenker (82) verletzt

In Rankweil kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger E-Bike-Lenker stieß mit einer Pkw-Lenkerin zusammen und wurde verletzt ins LKH Feldkirch geliefert.

Ein 82-jähriger Mann fuhr am Donnerstag, 18. August 2022 gegen 13.40 Uhr, mit seinem E-Bike in Rankweil auf der Meininger Straße (L52) in Richtung Meiningen. Beim Fahrradübergang auf Höhe Km 2,6 beabsichtigte der Mann, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Meiningen kommenden Pkw, welcher von einer 46-jährigen Frau gelenkt wurde. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert.