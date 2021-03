Zumtobel: Berenberg erhöht Kursziel von 7,00 auf 8,00 Euro

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktie des Leuchtenherstellers Zumtobel von 7,00 Euro auf 8,00 Euro nach oben geschraubt. In der Studie von Charlotte Friedrichs wurde dabei die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt.

Volle Auftragsbücher

Die Papiere der Zumtobel notierten am Dienstag in der Früh an der Wiener Börse mit plus 2,04 Prozent auf 7,50 Euro.