Zeugenaufruf nach Motorradunfall

Am Freitagnachmittag hat sich ein 72-jähriger Motorradfahrer auf der Faschinastraße in Au bei einem Unfall eine Rippe gebrochen. Die Polizei sucht nach Augenzeugen.

Am Freitag, den 09.07.2021, gegen 14:30 Uhr fuhr ein 72-jähriger Motorradfahrer auf der L193, Faschinastraße, von Au kommend in Fahrtrichtung Damüls. Auf Höhe des Argenfalls, im Gemeindegebiet von Au, kam ihm nach eigenen Angaben in einer Linkskurve ein Pkw entgegen, der über der Fahrbahnmitte fuhr. Dadurch musste er nach rechts ausweichen, streifte die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und kam folglich zu Sturz.