Zeugenaufruf in Bregenz: 17-Jährige mit E-Bike gestürzt

Eine 17-Jährige war am Samstag, gegen 4 Uhr, mit dem E-Bike unterwegs, geriet auf die andere Fahrbahnhälfte und kam zu Sturz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, 2. Oktober, fuhr eine 17-jährige E-Bike-Lenkerin gegen 4 Uhr auf der Belruptstraße in Bregenz in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe des Hauses Nr. 14 geriet sie, laut eigenen Angaben aus Unachtsamkeit, auf die linke Fahrbahnhälfte. Dort kam ihr ein Pkw ordnungsgemäß entgegen, woraufhin die E-Bike-Lenkerin stark nach rechts lenkte und mit dem Vorderreifen des Fahrrads gegen die dortige Gehsteigkante prallte.