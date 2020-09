Corona-Ampel: Rüscher setzt auf kooperative Bevölkerung

Vorarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) hofft in Hinblick auf die Corona-Ampel auf die Kooperation der Bevölkerung, solange die gesetzliche Grundlage des Bundes, also die Novellierung des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes, noch aussteht.

In Vorarlberg stehe die Ampel "ganz klar auf grün", so Rüscher am Freitag.

Bereitschaft der Bevölkerung

"Xsund"-App des Landes

Bei der Information der Bevölkerung setzt Vorarlberg auch auf die neue App "Xsund", über die Push-Nachrichten versendet werden. Man werde informieren, welche Maßnahmen empfohlen und welche verbindlich sind, so Rüscher. Bei der Risikoeinschätzung in Hinblick auf die Ampelfarbe folge man der medizinischen und epidemiologischen Expertise, ein einzelner Ausbruch in einem Betrieb oder einer Schule habe nicht automatisch eine Umschaltung der Corona-Ampel zur Folge, betonte die Landesrätin.

Tests werden schneller

Man arbeite seit Wochen an der Verkürzung der Corona-Testzeiten und der Aufstockung des Personals. Derzeit stehe man bei 800 bis 900 Testungen täglich, die Spanne zwischen Ein- und Ausgang im Labor betrage 26 Stunden. "Wir verkürzen uns laufend", so Rüscher. Bis Jänner sollen neue Großgeräte die Kapazitäten verdoppeln. Da man in Vorarlberg mit Testgeräten verschiedener Hersteller arbeite, könne man Engpässe bei Reagenzien - die Versorgungslage sei dort schon einmal besser gewesen - gut ausgleichen. Die Digitalisierung helfe bei einer raschen Informationsweitergabe. Zudem wolle sie die Sanitätsabteilung, die in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet habe, weiter stärken,, sagte Rüscher. Derzeit sind in Vorarlberg 61 Personen aktiv an Corona erkrankt, drei mehr als am Vortag.