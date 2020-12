Würfelsuche in freier Natur

Sportliche „Challenge“ der Mittelschulen Bezau und Egg motivierte zu Bewegung.

In Zeiten von Corona und Homeschooling sitzen Kinder oft stundenlang daheim vor den Bildschirmen. Für Spiel und Bewegung im Freien fehlt bei den derzeitigen Temperaturen zudem oft auch die Motivation. Um der Bewegungsarmut entgegenzuwirken, wurde von den Sportlehrerinnen und Sportlehrern der Mittelschulen Bezau und Egg die Idee einer speziellen, schulübergreifenden „Challenge“ während dieser Zeit ohne Schulpräsenz geboren. Für verschiedene Standorte in den Sprengel-Gemeinden Bezau, Bizau, Reuthe und Mellau sowie Egg/Großdorf, Andelsbuch und Schwarzenberg wurden Holzwürfel gebaut und mit den Schullogos bemalt. Diese wurden an bekannten Punkten, die auf der jeweiligen Schulhomepage ausgewiesen waren, in den genannten Bregenzerwälder Gemeinden platziert.