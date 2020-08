WKV: Mike P. Pansi neuer Gastro-Obmann

In der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Vorarlberg wurde Mike P. Pansi (Pansis Kochmeisterei, Foodtruck Catering) zum neuen Obmann gewählt.

Obmann-Stellvertreter bleiben

Mit Stefan Köb (Beachbar, LuSt Café Bar und Pier69 in Bregenz) und Martin Berthold (Wirtshaus am See, Bregenz) wurden beide bisherige Obmann-Stellvertreter in ihren Funktionen erneut bestätigt.