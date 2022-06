Wissenswertes über Flüsse und Wasser

Das Land Vorarlberg möchte allen Kindern Wissenswertes über Wasser und heimische Flüsse näherbringen.

Aus diesem Grund bietet das Land den Schulen auch immer wieder Flussexkursionen mit geschultem Personal an. Dieser Tage lernten die Kinder der dritten Klasse Volksschule einen ganzen Vormittag lang zahlreiche Dinge über das heimische Wasser, die damit verbundene Pflanzenwelt sowie Bäche und Flüsse. Exkursionsleiterin Birgit Marent mit ihren beiden Flussexperten Hedi Blum und Fabienne Netzer gestalteten den Vormittag für die Kinder sehr abwechslungsreich und spielerisch. Das Wissen wurde in Quizform verpackt und die Schüler durften sogar selbst Flussläufe erbauen sowie ein Pflanzenmemory spielen. So wurde spielerisch sehr viel an diesem Vormittag gelernt und dies alles bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen an der heimischen Ill.