"Winterkodex V" soll Gäste nach Vorarlberg locken

Das Land Vorarlberg möchte im Winter mit dem "Winterkodex V" bei seinen Gästen punkten. Der Kodex soll sowohl für die Tourismus-Betriebe als auch für die Urlauber größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Geplant sind etwa eine landesweite kostenlose Gäste-Corona-Stornoversicherung sowie ein einheitliches Contact-Tracing, gab Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Dienstagabend bekannt.

Tourismusgipfel

Gantner hatte tags zuvor zu einem "Tourismusgipfel" geladen, an dem 40 Personen aus der Branche teilnahmen. "Entscheidende Bedeutung kommt der Vertrauensbildung bei den potenziellen Gästen aus den Zielmärkten zu, um diese zu überzeugen, ihren Urlaub in Vorarlberg zu buchen", betonte der Landesrat. Möglichen Gästen sei es wichtig, dass nicht nur in den Tourismusbetrieben, sondern im gesamten Urlaubsort ein koordiniertes und klar erkennbares Sicherheitskonzept vorliege und dieses auch aktiv kommuniziert werde. Deshalb wolle Vorarlberg eine landesweit mit den Akteuren und Destinationen abgestimmte Winterstrategie anbieten, unterstrich Gantner.