Rodeln Wandern Biken und die schönsten Familien-Skigebiete

Rodeln in Dorf-Nähe oder lieber am Berg? Schneeschuhe oder Winterwanderschuhe lieber daheim lassen, oder doch besser mitnehmen? Ist dort überhaupt Schnee und kann gerodelt werden? Rodeln mit der ganzen Familie oder wird es eher actionreich? In diesem Winter Guide steht der Spaß auf mit und um Rodelbahnen im Vordergrund. Je nach Bedingungen kannst du hier auch perfekt biken. Ist die Piste gewalzt oder präpariert und somit hart genug und nicht zu steil kannst du mit deinem E/MTB richtig großen Spaß in der Vorarlberger Winterlandschaft erleben und eventuell eine neue Leidenschaft in dir entdecken. Ist dir das zu umständlich können die Bahnen auch bestens zum Winterwandern oder für Schneeschuhtouren abseits der Piste benutzt werden. Viel Spaß beim Neuland entdecken.