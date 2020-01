Widersprüchliche Aussagen nach Schikollision

Zeugenaufruf der Polizei: Schikollision mit schwerer Verletzung im Schigebiet Silvretta Montafon.

Am Freitag gegen 12:00 Uhr fuhren zwei Schifahrer aus Deutschland mit ihren Schiern im Schigebiet Silvretta Montafon auf der Piste 12 (blau) in Richtung Talstation "Hochalpilabahn". Die Beiden fuhren die Piste im rechten Pistenbereich ab. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich mit der Piste 10 (blau) kam es zur Kollision zwischen den beiden Schifahrern, wodurch ein Schifahrer über den Pistenrad in den Tiefschnee gestürzt ist.