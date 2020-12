Wichtige Stütze auch in Corona Zeiten

Trotz der verschärften Situation waren die Helferinnen des MOHI Jagdberg in den letzten Wochen und Monaten im Einsatz.

Satteins. Seit mittlerweile rund 25 Jahren begleiten die Helferinnen des Mobilen Hilfsdienstes Menschen in den Jagdberggemeinden, die altersbedingt, aufgrund einer Erkrankung oder auch wegen einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung, Unterstützung zur Bewältigung des Alltags benötigen. Aktuell sind 41 Helferinnen für 79 Klienten im Einsatz und auch in Zeiten der Corona Krise waren die MoHi Mitarbeiter als Schlüsselarbeitskräfte grundsätzlich durchgehend im Einsatz.

Entlastung für Familien

Der Mobile Hilfsdienst ist ein wesentlicher Teil der Systemerhaltung der sozialen Versorgung in Vorarlberg und daher waren die Helferinnen gerade in der teils belastenden Coronazeit sehr wertvoll. „Unsere Klienten sind meist extrem dankbar, dass wir auch in dieser schweren Zeit für sie da und für ganz viele auch eine wichtige Stütze sind. In den allermeisten Fällen durften ja auch die Angehörigen nicht mehr zu ihren Verwandten“, erklärt MoHi Einsatzleiterin Gabi Furxer. Zwar werden teilweise auch Einsätze von den Klienten beziehungsweise deren Familien als Vorsichtsmaßnahme abgesagt, andererseits werden, wenn nötig, Gäste aus dem Tagestreff nun auch zu Hause betreut. „Dies ist gerade für die betreffenden Familien eine große Entlastung und diese sind uns auch sehr dankbar“, kann Gabi Furxer berichten.

Täglich einem gewissen Risiko aufgesetzt

Herausfordernd waren die letzten Monate aber auch für die Mitarbeiter des Hilfsdienstes. So mussten noch viel mehr Regeln beachtet werden als sonst üblich und die neuen Verordnungen, Anweisungen und Informationen haben sich laufend geändert. „Gerade in der Anfangsphase waren die Helferinnen oft täglich einem gewissen Risiko ausgesetzt und hatten auch Sorge die Infektion weiterzutragen. Durch die Hygiene- und Schutzmaßnahmen konnte aber Sicherheit gewonnen werden“, gibt die Einsatzleiterin einen Einblick in die Herausforderungen in dieser schweren Zeit. Dazu kam die laufende Koordination der Mitarbeiterinnen, wenn Einsätze ausgefallen sind und auch der Austausch mit den Klienten und Angehörigen gestaltete sich in den letzten Monaten meist als zeitintensiv. „Hervorzuheben ist an dieser Stelle sicher auch die Solidarität und die Bereitwilligkeit der Helferinnen, trotz dieser schwierigen Lage mit vollem Einsatz weiterzuarbeiten“, richtet Einsatzleiterin Gabi Furxer einen Dank an ihr Team.

Großes Verständnis und Dankbarkeit