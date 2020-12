Wetterprognosen zeigen Schnee und gefrierenden Regen bis in tiefe Lagen

In ganz Österreich sind Niederschläge zu erwarten, starker Schneefall vor allem im Süden.

In ganz Österreich steht eine winterliche zweite Wochenhälfte ins Haus. Regnen und schneien wird es im gesamten Bundesgebiet. Deutlich stärker fallen die Schneefälle voraussichtlich im Süden Österreichs, in der Steiermark und in Kärnten oder auch in der Brennerregion aus. Im Osten hingegen kann es zu gefrierendem Regen kommen. In jedem Fall ist mit teils tiefwinterlichen Fahrbahnbedingungen zu rechnen. Das wichtigste daher: Nur mit winterfitten Fahrzeugen fahren!