Welche Gefahr geht von Rechtsextremen oder Islamisten aus?

Wer oder was gefährdet Österreichs Sicherheit? Ex-Innenminister Herbert Kickl hat in der Sendung "Im Zentrum" seinen Ex-Kabinettschef Reinhard Teufel verteidigt. Diesem werden Kontakte zu Identitären-Chef Martin Sellner nachgesagt.

Wer oder was gefährdet Österreichs Sicherheit? Wie groß sind die Bedrohungen? Welche Gefahr geht von Rechtsextremisten oder Islamisten aus? Eine Woche vor der Nationalratswahl widmete sich die ORF-Politdiskussions-Sendung "Im Zentrum" (nach Klimaschutz und Arbeit) nun dem Thema Sicherheit.

Wer hat die besseren Rezepte für die Bekämpfung von Kriminalität, wurde in die Runde gefragt?

Es diskutierten:

Kickl verteidigt seinen einstigen Kabinettschef

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat seinen früheren Kabinettschef Reinhard Teufel verteidigt, dem Kontakte mit Identitären-Chef Martin Sellner vorgeworfen werden. In der ORF-Sendung "Im Zentrum" sah Kickl am Sonntagabend einen "Rufmord an einer untadeligen Person". Wörtlich sprach Kickl von "dreckigen Methoden des Anpatzens". Er verwies darauf, dass Teufel selbst einen persönlichen Kontakt und dann "das eine oder andere SMS" eingeräumt habe. Der Vorwurf eines intensiven Kontakts sei aber "falsch".