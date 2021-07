Weiler kann 2020 mit Überschuss abschließen

Trotz einiger Einsparungen konnten auch im vergangenen Jahr in der Vorderlandgemeinde wichtige Investitionen durchgeführt werden.

Weiler . Dabei liegt der Finanzierungshaushalt in der Gemeinde Weiler für das Jahr 2020 mit einer Gesamtsumme von 6.891.004 Euro um 485.500 Euro unter dem budgetierten Voranschlag. Im Ergebnishaushalt wurde dazu ein Überschuss in Höhe von 965.500 Euro erzielt, welcher der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt werden konnte.

Verantwortlich für den Überschuss war dabei unter anderem der Verkauf des Grundstücks im Zentrum und eine umsichtige Planung schon während des Jahres. „Zwar fällt der Überschuss Coronabedingt etwas kleiner als im Vergleichsjahr aus, aber wir haben schon im Laufe des letzten Jahres gegengesteuert und nicht unbedingt notwendige Projekte vorerst auf Eis gelegt. Nach wie vor stehe ich aber dazu, dass wichtige Projekte weiter vorangetrieben werden“, so Bürgermeister Dietmar Summer. So sieht das Gemeindeoberhaupt in der neuen Dorfmitte, wie auch in der Kleinkindbetreuung eine wichtige und nachhaltige Investition für die kommenden Jahrzehnte.