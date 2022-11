Weihnachtsmärkte funkeln heuer nur bis 22 Uhr

Die Vorarlberger Städte setzen heuer die Weihnachtsbeleuchtung in ihren Zentren und auf Weihnachtsmärkten gezielter ein und verkürzen die Beleuchtungszeiten.

Großteils sind die Lichterketten vor Jahren auf LED umgerüstet worden, berichteten die Verantwortlichen bei einem APA-Rundruf. Man werde dank Musik, Tannengrün, Weihnachtsduft und -schmuck dennoch eine schöne Stimmung zaubern, waren sich die Stadtmarketingleute einig.

Weihnachtsmarkt-Fans müssen sich heuer auf einige Änderungen einstellen. u003cbru003e © Paulitsch

Energiesparmaßnahmen treffen auch heimische Weihnachtsmärkte

Leitlinie ist für viele Kommunen der Energiespar-Maßnahmenkatalog des Vorarlberger Gemeindeverbands, der eine Dauer der Außen- und Dekorationsbeleuchtung von 16.30 bis 22.00 Uhr vorschlägt. So geht etwa in Dornbirn am Christkindlemarkt heuer das Licht eine Stunde früher aus. Man werde einige Lichterketten weniger verwenden, einige Bäume nicht schmücken, so Christkindlemarkt-Projektleiterin Elfi Raith.

Am Dornbirner Christkindlemarkt gehen die Lichter eine ganze Stunde früher aus. © Sams

Stromsparen sei in der Messestadt nicht erst seit kurzem ein Thema, man setze seit Jahren auf LED und schon vor der Energiekrise habe man sich für eine Kunststoffeisfläche am Markt entschieden. Alljährlich ein Anziehungspunkt, vor allem für Kinder, ist die Back- und Bastelstube. An den Wochenenden zaubern Chöre und Blaskapellen Weihnachtsstimmung.

Keine Heizpilze: Es wird auf den Märkten auch kühler!

Die "Bregenzer Weihnacht" von 15. November bis 24. Dezember setzte schon 2021 auf einen Kunststoffeisplatz. Die Landeshauptstadt wird ihre Weihnachtsbeleuchtung ebenfalls verringern, so werden etwa Montfort- und Seestraße nicht weihnachtlich glänzen, auf Heizpilze wird verzichtet. Für Stimmung sorgen unter anderem das nostalgische Ringelspiel und das Kinder- und Bühnenprogramm mit Konzerten, das heuer laut Stadtmarketing-Leiter Robert Salant wieder uneingeschränkt möglich ist.

So strahlend funkeln wird der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt heuer wohl eher nicht mehr. Auch auf Heizstrahler soll verzichtet werden. u003cbru003e © Paulitsch

Highlights sind wie immer die lebende Krippe, der große Weihnachtsbaum - "heuer ein Prachtkerl aus Sulzberg" - sowie der feine, kleine Kunsthandwerkermarkt bei Kerzenschein in der Oberstadt an drei Wochenenden. Am See verkehrt zudem das festlich beleuchtete Weihnachtsschiff zwischen der "Lindauer Hafenweihnacht" und Bregenz.

Ein Highlight bilden dafür wieder die Stände mit Kunsthandwerken. © Stiplovsek

Der große Weihnachtsbaum, der alljährlich vor dem Vorarlberger Landhaus feierlich illuminiert wird, wird ebenfalls nur bis 22.00 Uhr funkeln. Man verwende schon seit Jahren LED-Lichterketten, erklärte Bernhard Kiener vom Amt der Vorarlberger Landesregierung. "Der Baum wird heuer angesichts der Situation etwas einfacher geschmückt sein. Wir werden uns aber bemühen, trotzdem ein schönes Ambiente zu schaffen", betonte er.

Die Energiespar-Maßnahmen treffen auch den traditionell feierlich beleuchteten Weihnachtsbaum beim Landhaus in Bregenz. u003cbru003e © VOL.AT/Mayer

Feldkirch macht Weihnachtsmarkt fast eine Woche früher dicht

Den Empfehlungen des Gemeindeverbands folgt auch Feldkirch. Die Montfortstadt beendet ihren am 25. November beginnenden Weihnachtsmarkt bereits am 31. Dezember, statt wie sonst erst an Dreikönig, sagte Stadtmarketing-Geschäftsführer Lukas Debortoli. Heizpilze und Eislaufplätze seien in Feldkirch ohnehin schon lange kein Thema mehr.

In Feldkirch kommt auch ohne Eislaufplatz oder Heizpilze Adventsstimmung auf. Dieses Jahr allerdings nur bis zum 31. Dezember anstatt bis zum Dreikönigstag. © Sams

Dank Punsch und Lebkuchen, Musik und Kinderprogramm sowie der historischen Bausubstanz in der Innenstadt ist in Feldkirch Adventstimmung garantiert. Nach zweijähriger Pause findet 2022 auch der traditionelle Feldkircher Blosengelmarkt wieder statt (18. und 19. November).