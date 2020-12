Weihnachtsgrüße der Musikanten

STALLEHR / BINGS / RADIN Heuer fallen leider alle musikalischen Auftritte der Musikanten in der Advents- und Weihnachtszeit aus.

Gerade im Advent und in der Weihnachtszeit haben die Musikanten der Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin zahlreiche Möglichkeiten der Bevölkerung die Weihnachtsgrüße musikalisch zu überbringen. Die Jungmusik hat ihre Auftritte normalerweise beim Adventnachmittag und bei der Umrahmung der Friedenslichtaktion. Weiters spielen Ensembles der Harmoniemusik am 24. Dezember an verschiedenen Plätzen in Stallehr, Bings und Radin vor und nach der Mette. Die gesamte Harmoniemusik rückt am Silvestertag aus und marschiert mit zünftiger Marschmusik durch Stallehr, Bings und Radin und überbringt somit die Silvestergrüße der Musikanten.