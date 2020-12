Weihnachtsansprache: Kanzler Kurz sagt Danke

Kanzler Sebastian Kurz und weitere Politiker haben sich am Donnerstag an die Bevölkerung gewandt.

"Es war ein unglaublich schwieriges Jahr" - Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich am Donnerstag für eine Weihnachtsansprache nochmals an die Bevölkerung gewandt. Da es an Weihnachten um Dankbarkeit gehe, wolle er sich bei allen Österreichern für den Einsatz während des Jahres bedanken. "Danke an euch alle für euren Beitrag, den ihr geleistet habt. Ganz gleich, ob all die arbeitenden Menschen, die Unternehmer, die ihren Beitrag dazu leisten, dass wir wirtschaftlich durch diese Krise kommen. Die Familien, die Home-Schooling, Distance-Learning und Tele-Working und all das unter einen Hut gebracht haben. Und natürlich an alle, die sich für andere Menschen engagieren, ihren Beitrag leisten, ganz gleich, ob ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe oder in den Spitälern, wo jeden Tag Großes geleistet wird."