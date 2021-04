Wasserversorgung für Generationen gesichert

Zehn Bregenzerwälder Gemeinden errichten in Schwarzenberg einen gemeinsamen Trinkwasserbrunnen.

Der Probebetrieb eines neuen Brunnens in der Parzelle Hohlstein in Schwarzenberg brachte erfreuliche Ergebnisse. Geologische Erkundigungen des Landes in der Parzelle Hohlstein in Schwarzenberg hatten ergeben, dass dort ein sehr tiefer Grundwasserkörper vorhanden ist. „Die Untersuchungen zeigten, dass in diesem Bereich mindestens 25 Liter/Sekunde Trinkwasser von bester Qualität gewonnen werden können“, so Matthias Nester von der Abteilung Wasserwirtschaft. Als erster Bauabschnitt wird derzeit ein großer Brunnen errichtet und die tatsächlich mögliche Wasserentnahme ermittelt.