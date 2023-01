Warum Wallner plötzlich mit den Roten abhängt und was Strache ...

Der Grund für diese parteienübergreifenden Feierlichkeiten ist ganz einfach: Das Parlament ist am Donnerstag offiziell an seinen Stammsitz an der Wiener Ringstraße zurückgekehrt. Mit einem Festakt wurde die erfolgreiche Sanierung gefeiert, die alles in allem gut fünf Jahre in Anspruch genommen hatte. Neben einem feierlichen Festakt gab es auch eine Führung durch das neue, alte Parlamentsgebäude.