Wallner kündigt Fachkräfteoffensive für Vorarlberg an

Dornbirn – Bei der "SCHAU!"-Eröffnung am Donnerstag hat Landeshauptmann Markus Wallner eine verstärkte Fachkräfteoffensive für Vorarlberg angekündigt.

Dabei bezeichnete er die Frage als entscheidend für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg des Produktions- und Wirtschaftsstandorts. “Was die heimische Wirtschaft in ihrer Wachstumsdynamik zunehmend ausbremst, ist der Mangel an dringend benötigten Fachkräften”, führte Wallner aus.

Fachkräfteoffensive Geht es nach Landeshauptmann Wallner, sollen die Anstrengungen im Land von allen Seiten weiter intensiviert werden. „Wir müssen Vorarlberg zum Land der besten Fachkräfte machen. Im Bereich der Lehre sind wir bereits Weltspitze – hier müssen wir ansetzen”, so Wallner. Vieles dafür befinde sich bereits auf Schiene, anderes gelte es zügig auszuarbeiten und umzusetzen.

Allein in die Landesberufsschule Dornbirn 2 sollen in den nächsten Jahren mehr als 10,1 Millionen Euro investiert werden. Zudem werdeder Infrastruktur- und Studienangebot-Ausbau an der Fachhochschule Vorarlberg vorangetrieben. Rund 48 Millionen Euro werden für die geplante bauliche Erweiterung aufgewendet.

Neue Ausbildungsformen Landeshauptmann erneuerte auch seine Forderung an den Bund nach einer Pflegelehre als zusätzliches Angebot, um den wachsenden Bedarf an ausgebildeten Pflegekräften lindern zu können. Ebenso verwies Wallner auf den Campus für Regionalität und Nachhaltigkeit, der in Hohenems mit der neuen Tourismusschule GASCHT und dem Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum im Entstehen ist.

Digitalisierung Wallner wies auch auf die Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung hin. „Sie wird die Arbeitswelt von morgen verändern“, so Wallner. Man habe mit der Digitalen Agenda erste Antworten formuliert. Ein neuer Studiengang an der FH, ein digitaler Campus, eine Digitalisierungsoffensive im Bildungswesen stellen den Anfang dar. Wir müssen hier aber sicher noch mehr tun.