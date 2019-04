Schramböck und Wallner verteidigen Pflegelehre

Die Pflegelehre nach Schweizer Vorbild könne dem Fachkräftemangel im Pflegebereich entgegenwirken, sind Ministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann Markus Wallner. Pflegevertreter sehen dies kritischer.

“Auf jeder Stufe muss was angeboten werden”, erklärt Wallner am Rande einer Pressekonferenz mit Bundesministerin Margarete Schramböck am Montag in Dornbirn. Aktuell sei die Pflege oft zweiter, da dieser Ausbildungsweg für 15-Jährige verschlossen ist. Wo sich die Lehrabsolventen schlussendlich zwischen gehobenem Dienst und einjährig ausgebildeten Hilfskräften wiederfinden werden, sei noch offen. Wallner kann sich hier jedoch einen Aufbaukurs zum gehobenen Dienst vorstellen.