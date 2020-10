Wald und Bregenzerach als Lernorte

BORG-Schüler waren in Egg der Natur auf der Spur.

Egg. In den vergangenen zwei Wochen gingen für die Wald-Wahlpflichtfächer am BORG Egg die ersten Einheiten im Gelände über die Bühne. In der Junkerau erläuterte Waldaufseher Rafael Fetz an konkreten Beispielen das Wachstum der heimischen Bäume sowie die hemmenden Faktoren. Am „Lernort“ in Pfarrers Wald soll für die SchülerInnen des Gymnasiums ein Übungsgebiet und Experimentierfeld entstehen, in dem unterschiedlichste Baumarten angepflanzt und deren Entwicklung in Hinblick auf die steigenden Temperaturen beobachtet werden. Neben der an Trockenphasen leidenden Fichte sollen auch trockenresistentere Arten wie z.B. Eiche oder Walnuss gepflanzt und deren Wachstum erfasst und dokumentiert werden. Eifrig wurde von den Schülerinnen und Schülern der Standort, eine alte Holznutzung, in mühsamer Arbeit vom Brombeergestrüpp befreit. Bewaffnet mit Klappsägen, Baumscheren und Sicheln wurden die schon überwucherten Weißtannen freigestellt.