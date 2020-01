Wagenvorstellung und Ordensübergabe

Prinzessin Anita und Prinz Mario stellen Wagen und Gefolge 2020 vor!!

Am Freitag den 03.01.2020 wurde bei einer großen Wagenparty das diesjährige Faschingsfahrzeug des aktuellen Prinzenpaares und seines Gefolges vorgestellt. Vollgepackt mit Technik und einem imposanten Aussehen lässt der Faschingswagen keine Wünsche offen. Die letzten Wochen wurden in unzähligen Stunden Kabel verlegt, Geländer befestigt, der Innenausbau komplettiert, Leuchten und Boxen angebracht sowie alle Sicherheitsvorschriften angebaut. Prinzessin Anita und Prinz Mario sowie ihr Gefolge können mehr als Stolz auf die vollbrachte Arbeit sein und sich schon auf die kommenden Umzüge freuen. Bevor die Wagenfertigstellung gebührend gefeiert wurde, konnten das Faschingsherrscherpaar auch ihre ersten heißbegehrten Prinzenorden an ihr Gefolge verteilen. Dabei bedankte sich das Prinzenpaar schon jetzt für die Unterstützung ihrer Gefolgsleute. Nach einer wahrscheinlich kurzen, aber dafür intensiven Nacht wartet am nächsten Tag schon die legendäre „Höll“, das Clublokal der Leiblachtaler Schalmeien auf die Faschingsgesellschaft. Dort wird bei der ersten Mottoparty, der Pyjamaparty der Fasching 2020 eingeläutet!!