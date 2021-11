Wälder wollen gegen Sterzing wieder gewinnen

Nur zwei Tage nach der Derbypleite in Lustenau muss der EHC Bregenzerwald wieder ran.

Zehn der bisher zwölf absolvierten Pflichtspielen bestritten die Wipptal Broncos in der Ferne und können somit getrost als die Nomaden in der AlpsHL bezeichnet werden. Geschuldet durch den Einsturz der Sterzinger Weihenstephan Arena im vergangenen Februar wurde der Trainingsbetrieb nach Brixen verlagert. Für die zweite Saisonhälfte, in der die ausstehenden Heimspiele nachgeholt werden müssen, befindet sich als Übergangslösung bereits ein offener Eisplatz kurz vor der Fertigstellung.

Sportlich befinden sich Broncos derzeit auf Tabellenplatz 13. Zuletzt gab es zwei Niederlagen gegen das EC KAC Future Team und Gröden. Auf der Habenseite stehen dafür deutliche Erfolge gegen den EHC Lustenau, der einmal in der Rheinhalle mit 7:4 und dann in Brixen mit 5:2 abgefertigt wurde. In den Reihen der Südtiroler befindet sich mit Johan Lorraine auch ein alter Bekannter. Der schwedische Legionär, der in der Saison 2019/20 seine Schlittschuhe für den EC Bregenzerwald schnürte, ist teamintern der beste Torschütze und hält derzeit bei acht Treffern.