Wälder Eishockeycracks in den Startlöchern

Der EC Bregenzerwald beginnt die Alps Hockey League Saison 19/20 mit einem Heimspiel.

Andelsbuch/Dornbirn. Bereits seit Anfang Mai stecken die Cracks vom EC Bregenzerwald in der Vorbereitungsphase auf die bevorstehende Saison in der Alps Hockey League (AHL). Vorerst bat Coach Markus Juurikkala seine „Schützlinge“ neben schweißtreibenden Trockentrainings ein bis zweimal wöchentlich in Romanshorn aufs Eis. Seit Anfang August wird beinahe täglich in der Dornbirner Messeeishalle oder im Rahmen von Testspielen geübt. „Die Ergebnisse waren nebensächlich, aber der Sieg gegen Winterthur freut uns dennoch, weil Feldkirch und Lustenau gegen die starken Schweizer verloren haben“, so der Trainer augenzwinkernd.

Umbruch im Kader

Im Kader gab es heuer wieder einen großen Umbruch. Zwölf Spieler haben den Verein verlassen, oder – wie Urgestein Georg Waldhauser – die Eishockeystiefel an den berühmten Nagel gehängt. Ebenso viele – darunter Benjamin Winkler, Kai Hämmerle und Mathias Hofer aus dem eigenen Nachwuchs – sind dazu gekommen. Mit einem Durchschnittsalter von 21,7 Jahren verfügen die Wälder über einen der jüngsten Kader der Liga.

Neuer Modus

An der AHL nehmen 2019/20 gleich 18 Teams teil, was einen neuen Austragungsmodus notwendig machte. Nach dem Grunddurchgang mit Hin- und Rückrunde, also 34 Spielen, spielen die sechs erstplatzierten Mannschaften um die Reihenfolge der Auswahl der Gegner. Die restlichen Teams bilden mit Bonuspunkten für die Besten zwei Sechsergruppen, wobei sich nach einer weiteren Hin- und Rückrunde die jeweiligen Sieger ebenfalls ein Ticket das Viertelfinal-Play-off sichern. Damit muss jede Mannschaft zumindest 44 Partien absolvieren. „Ein Monsterprogramm steht uns bevor, aber wir sind gewappnet“, ist Juurikkala guter Dinge.

Auftakt gegen Cortina

Am Samstag, 14. September erfolgt der Startschuss in die Meisterschaft. Dabei trifft der EC Bregenzerwald ab 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle auf die S.G. Cortina aus Südtirol. Aufgrund der erfolgreichen „Aktion 200“ wird der Vorverkaufspreis von 89 Euro für die Saisonkarten übrigens weiterhin beibehalten.

Statement Trainerstimme:

„Wir haben gut und intensiv trainiert und freuen uns auf die Meisterschaft. Das wird aufgrund der vielen Spiele eine kräfteraubende Saison, aber ich hoffe, jeder Spieler kann am Ende von sich sagen, dass er immer 100 Prozent gegeben hat.“