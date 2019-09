WAC selbstbewusst vor erstem Gruppenspiel in Gladbach

Der Wolfsberger AC geht ambitioniert in sein erstes Fußball-Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstagabend (21.00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach und verspricht einen großen Kampf. "Wir wollen sehr mutig in dieses Spiel marschieren und uns viel zutrauen", kündigte WAC-Coach Gerhard Struber am Mittwochabend bei der Pressekonferenz an. "Wir trauen uns schon zu, Nadelstiche zu setzen."

Seine Spieler fiebern dem Match bereits entgegen. "Das ist etwas ganz Großes für uns. Das haben wir uns hart erarbeitet. Wir können kaum erwarten, dass es los geht", betonte Linksverteidiger Lukas Schmitz.