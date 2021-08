Vorlesefriseur macht Halt in Rankweil

Am Mittwoch, 18. August, schneidet Vorlesefriseur Danny Beuerbach in seinem Pop-Up-Frisiersalon an zwei Standorten in Rankweil kostenlos die Haare. Sein Lohn ist das Vorlesen einer Geschichte während dem Haarschnitt.

Von 08.00 bis 12.00 Uhr ist Danny Beuerbach am Marktplatz Rankweil zu Gast, von 15.00 bis 18.00 Uhr gibt es bei der Bibliothek Rankweil einen neuen Haarschnitt. Die Leseförderaktion richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren. Einfach das Lieblingsbuch schnappen und vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.