Vorgezogene Förderungen für einzelne Nahversorger

Die Vorarlberger Landesregierung stellt rund 100.000 Euro für Nahversorger zur Verfügung, die durch die Covid-Pandemie mit teilweise deutlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen haben.

Durch die Covid-Pandemie haben einige Nahversorger, vorallem in Tourismusregionen, mit teilweise deutlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen. Landesrat Marco Tittler sichert die Unterstützung des Landes zu: „Wo notwendig, stellen wir die Mittel aus der Nahversorgungsförderung früher zur Verfügung, um so die Liquidität zu erhalten“. Dafür stellt die Landesregierung Mittel in der Höhe von rund 100.000 Euro zur Verfügung.