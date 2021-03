Vorderland hat erste Regio-Obfrau in Vorarlberg

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Regio Vorderland-Feldkirch wurde erstmals eine Frau zur Vorsitzenden gewählt.

Sulz. Bereits seit 1978 arbeiten die zwölf Vorderlandgemeinden unter dem Dach der Regionalplanungsgemeinschaft (Regio) Vorderland in regional wichtigen Themenbereichen zusammen und im Jahr 2010 wurde auch die Stadt Feldkirch in die Regio aufgenommen. In dieser Zeit konnte bereits eine Vielzahl an Projekten in unterschiedlichen Themenbereichen umgesetzt werden.