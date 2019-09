Vorarlberger Unternehmen entschädigt gemobbten Arbeitnehmer

Einigung in Arbeitsprozess: Gekündigter Arbeitnehmer erhält von Ex-Arbeitgeber 7000 Euro. Beklagtes Unternehmen bestritt aber, dass homosexueller Kläger gemobbt wurde.

Auch wegen seiner Homosexualität sei er als Verkaufsmitarbeiter im Innendienst in dem großen Unterländer Unternehmen von Arbeitskollegen und Vorgesetzten aus der Teamleitung gemobbt worden, behauptete der gekündigte Arbeitnehmer in seiner Klage. Der Kläger forderte dafür von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen sei, 12.000 Euro, davon 10.000 Euro als Schmerzengeld.

Im Arbeitsprozess am Landesgericht Feldkirch verständigten sich die Streitparteien auf eine gütliche Einigung. Demnach bezahlt das beklagte Unternehmen dem von Florin Reiterer anwaltlich vertretenen Kläger als Schadenersatz 7000 Euro und übernimmt mit 372 Euro die halben Gerichtsgebühren. Damit soll das Gerichtsverfahren ohne Urteil beendet werden. Der gerichtliche Vergleich kann noch bis Ende September für ungültig erklärt werden; sollte widerrufen werden, müssten die Arbeitsrichter doch urteilen.

Kein Eingeständnis

Systematisch schlecht behandelt

Der Kläger hingegen behauptete in seiner Klage, er sei an seinem Arbeitsplatz sys­tematisch schlecht behandelt worden, auch wegen seiner Homosexualität. So habe die Teamleiterin zu ihm gesagt, Menschen wie er seien zu weich. Auch wegen seiner sexuellen Orientierung sei er abgewertet und beleidigt worden.