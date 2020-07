Vorarlberger Seilbahnen trotz Umsatzminus mit Saisonstart zufrieden

Die Vorarlberger Seilbahnen sind trotz deutlicher Umsatzeinbußen im Mai und Juni mit dem Saisonstart zufrieden.

Obwohl die Umsätze unter dem Vorjahresniveau liegen, gebe es dennoch eine starke Nachfrage und positive Stimmung bei Einheimischen und Gästen, berichtete am Freitag Hannes Jochum, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Sommer sehr herausfordernd

Besonders an den Wochenenden seien Nachfrage und Frequenz bereits sehr gut. Dennoch werde der Sommer in wirtschaftlicher Hinsicht für viele Bahnen sehr herausfordernd sein, "da müssen wir uns nichts vormachen", so Jochum. In Anbetracht der Umstände sei man mit dem Saisonstart - die Bahnen dürfen seit 29. Mai wieder fahren - dennoch zufrieden.