Vorarlberger Polizei nimmt bewaffnete Autodiebe fest

Fünf Personen klauten zuerst ein Fahrzeug in Rankweil. Kurz darauf bedrohten die Autodiebe einen Zeugen auf dem Sportplatz "Gastra" mit einer Softgun. Diesen Dienstag wurde in Rankweil ein Pkw entwendet. Am Donnerstag erkannte ein Zeuge das entwendete Fahrzeug im Ortskern von Rankweil.

Diesen Dienstag wurde in Rankweil ein Pkw entwendet. Am Donnerstag erkannte ein Zeuge das entwendete Fahrzeug im Ortskern von Rankweil. In dem Fahrzeug befanden sich fünf Personen. Der Zeuge fuhr dem Pkw bis zum Parkplatz beim Sportplatz "Gastra" nach. Dort stellten die fünf Personen das entwendete Fahrzeug ab, stiegen aus und entfernten sich zu Fuß. Der Zeuge filmte die Personen dabei mit seinem Mobiltelefon.

Einer zieht Waffe

Plötzlich zog einer eine Pistole aus der Umhängetasche und richtete sie gegen den Zeugen. Danach flüchteten die fünf Personen. Durch die örtliche Sicherheitswache und Polizeiinspektion Rankweil wurde umgehend eine Fahndung im Raum Rankweil mit 19 Polizeistreifen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" eingeleitet.

Drei Personen gefasst - Softgun in der Tasche

Drei der fünf Personen konnten im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Im Zuge einer Personendurchsuchung konnte in einer mitgeführten Umhängetasche eine schwarze Softgun gefunden und sichergestellt werden. Mit dieser wurde die Drohung gegen den Zeugen ausgeführt.

Eine Person wird in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.