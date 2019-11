Vorarlberger knackt Lotto-Jackpot mit 1,5 Mio. Euro

Der Vorarlberger hatte am Sonntag als einziger die "sechs Richtigen" und knackte damit den Jackpot im Alleingang.

Wie schon am Mittwoch vergangener Woche wurden auch am Sonntag bei der Lotto-Ziehung ausschließlich Geburtstagszahlen (also Zahlen von 1 bis 31) gezogen. Am Sonntag wurden diese Zahlen für einen Vorarlberger der Schlüssel zum Tor in die Welt der Lotto Millionäre. Denn er hatte als einziger die "sechs Richtigen" im zehnten von zwölf gespielten Tipps auf seinem Normalschein angekreuzt und damit den Jackpot im Alleingang geknackt. Für seinen Solo-Sechser erhält er mehr als 1,5 Millionen Euro.