Vorarlberg: Wanderer stürzt 30 Meter ab

Ein 67-Jähriger stürzte am Sonntag in Klösterle rund 30 Meter ab.

Am Sonntag gegen 15:10 Uhr war ein 67-jähriger Mann aus Deutschland in Begleitung von zwei Freunden von Stuben am Arlberg aus, in Richtung Kaltenberghütte unterwegs, als er ausrutschte und etwa 30 Meter über eine lose Schotterhalde abstürzte.