Vorarlberg: Vandalen wüten am Schulgelände in Gortipohl

Unbekannter Täter besprühten in der Nacht auf Samstag die Fassade beim Schulgelände in Gortipohl.

Die Täter beschmierten und besprühten in der Zeit zwischen dem Freitag 21:40 Uhr und Samstag 00.30 Uhr die Fassade der Mittelschule Innermontafon/Volksschule Gortipohlmit schwarzer Farbe und grauem Lackspray. Des Weiteren wurden mehrere Rollläden und Container sowie ein Briefkasten und ein Holztisch durch die Farbe verunstaltet. Die unbekannte Täterschaft besprühte die Objekte sowie Teile der Fassade mit den Schriftzügen "ACAB", "1312" (Code für All Cops are Bastards) sowie "FUCK YOU". Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gaschurn in Verbindung zu setzen.