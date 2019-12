Vorarlberg: Unfall in Röthis fordert drei Verletzte

Am Freitagvormittag kam es in Röthis auf der Treietstraße in einer Kurve zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw.

Beide Fahrzeuge blieben stark beschädigt in Blickrichtung Sulz liegen. Ein nachkommender Pkw-Lenker versuchte der Unfallstelle auszuweichen, streifte einen der Wagen mit seiner Fahrerseite und kam kurz danach auf dem Bankett zum Stehen. Der Lenker dieses Fahrzeugs blieb unverletzt.

Die verunfallten Lenker, sowie eine Beifahrerin wurden von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Abgesichert wurde die Unfallstelle von der Polizeiinspektion Sulz und der Feuerwehr Röthis, zudem wurde von 11:20 bis 12:10 Uhr eine Totalsperre eingerichtet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert.