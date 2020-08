Vorarlberg: Über 301.000 Stimmberechtigte bei Gemeindewahlen

Ende vergangener Woche endete die Frist für die Abgabe eines Wahlvorschlages für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 in Vorarlberg.

In 13 Gemeinden Vorarlbergs wurde weder eine Wahlanmeldung noch ein Wahlvorschlag für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen eingereicht, somit findet dort ein Wahlverfahren in Ermangelung von Wahlvorschlägen – besser bekannt als Mehrheitswahl – statt. Das ist im Vergleich zur abgesagten Gemeindewahl am 15. März 2020 eine Gemeinde weniger (Lorüns).