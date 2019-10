Vorarlberg: Schwer verletzt nach Mountainbike-Unfall

In St. Gallenkirch kam es am Donnerstagmittag zu einem Alpinunfall. Ein Niederländer verlor die Kontrolle über sein Mountainbike und verletzte sich schwer.

Ein 38-jähriger, in den Niederlanden wohnhafter Mann fuhr am Donnerstagmittag mit einem ausgeliehenen Mountainbike in St. Gallenkirch auf dem asphaltierten Güterweg vom Grappeskopf talwärts in Richtung Gortipohl.