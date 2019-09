Vorarlberg: Polizei warnt vor Schockanrufen

Aus aktuellem Anlass warnt die Kriminalpolizei erneut vor sogenannten Schockanrufen durch Betrüger.

Am Dienstagvormittag gingen bei der Polizei vermehrt Anrufe von besorgten Bürgern ein, die solche Anrufe erhalten hatten.

Die Trickbetrüger, die bevorzugt ältere Personen anrufen, geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus. Im Verlauf des Telefonats wird das Opfer darüber informiert, dass ein Familienmitglied an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und nur durch Zahlung einer Kautionssumme eine Haftstrafe verhindert werden könne. Die Täter setzen die Opfer dabei unter emotionalen Druck, beispielsweise mit einer im Hintergrund um Hilfe jammernden Stimme, um so möglichst hohe Summen verlangen zu können. Zusammengefasst beschrieben gelingt es der Täterschaft immer wieder, durch geschickte Gesprächsführung von den Opfern hohe Bargeldbeträge oder Wertgegenstände herauszulocken.