Vorarlberg: Nach Großbrand in Warth - Das sagt Bürgermeister Stefan Strolz

Das 4-Sterne-Hotel Jägeralpe stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand, denn die Außenfassade des Gebäudes fing aus noch unbekannter Ursache Feuer. "Die Feuerwehr Warth, bei der ich auch ehrenamtliches Mitglied bin, war als erstes vor Ort. Der Hotelchef informierte uns bei der Ankunft sofort darüber, dass bereits alle Personen das Hotel verlassen konnten", so Strolz.

"Ohne Ehrenamt wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen"

"Anhand eines so tragischen Beispiels sieht man, wie wichtig es ist, dass jede Gemeinde, jeder Ort eine gut funktionierende Feuerwehr hat. Man darf das Ehrenamt nicht belächeln, sondern muss es sehr ernst nehmen. Ohne Ehrenamt wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen", meint Strolz. "Als Bürgermeister bin ich sehr stolz, wenn ich merke, dass die Feuerwehren so professionell und schnell zusammenarbeiten. Danke an alle Wehren und deren Kommandanten und Obmännern. Macht weiter so! Wir können stolz sein, in einer Gegend zu wohnen, wo das Ehrenamt so gut funktioniert."