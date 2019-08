Vorarlberg: Maserngefahr aus dem Ausland

Gerade in der Urlaubszeit ist die Ansteckungsgefahr bei Masern wieder besonders groß.

2019 wurde in Vorarlberg bereits zwei Masernfälle verzeichnet: Einmal im Februar in Lech, der Zweite im Mai in Dornbirn. Weiters gab es sieben Verdachtsfälle. Gerade in der Urlaubszeit sei nun die Ansteckungsgefahr wieder erhöht, wie Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher gegenüber VOL.AT angab.