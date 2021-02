Vorarlberg: Mann stürzt mit Pkw in Egg ab

Ein Mann kam am Samstagabend in Egg von der Straße ab und stürzte über eine Böschung in den Wald.

Der Mann kam aus bislang unbekannter Ursache am Samstag gegen 20 Uhr auf der Egger Gemeindestraße auf Höhe Kammern 1074 von der Straße ab und stürzte über eine Böschung ab. Die alarmierten Einsatzkräfte begannen sofort nach Eintreffen mit der Bergung des Mannes, laut ersten Informationen war er ansprechbar und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit 24 Mann und vier Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann, ein Notarzt sowie die Polizei