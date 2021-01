Vorarlberg Live mit Kopf, Brunner und Lingg

WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf, Staatssekretär Magnus Brunner und Musiker Philipp Lingg sind am Freitag ab 17 Uhr bei Vorarlberg Live zu Gast.

Nur noch mit Impfung in den Urlaub?

Auch die Fluggesellschaft People's Viennaline , die Vorarlberg und die Ostschweiz via Altenrhein mit der österreichischen Bundeshauptstadt verbindet, hat angekündigt, dass sie erst am 28. März 2021 wieder den Flugbetrieb aufnehmen wird. Magnus Brunner, zuständiger Staatssekretär für die Luftverkehrswirtschaft wird bei "Vorarlberg Live" zu Gast sein und unter anderem darüber sprechen, ob Urlauber und Geschäftsreisende in Zukunft nur noch mit einer Impf- oder Testbescheinigung in ein Flugzeug steigen darf und wie es mit den Airlines weitergehen wird.

Der Bregenzerwälder Musiker Philipp Lingg hat das Auftrittsverbot während der Corona-Pandemie genutzt, um zahlreiche neue Songs zu schreiben. Im Rahmen der gerade aus der Taufe gehobenen Veranstaltungsreihe "Achtung Kultur" gastiert Philipp Lingg am Samstag in der Harder Kammgarn, natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen ohne Publikum. VOL.AT wird das Konzert des sympathischen Bregenzerwälder Musikers am Samstag, ab 20 Uhr, in Kooperation mit der Kammgarn live übertragen. Bei Vorarlberg Live wird Lingg darüber sprechen, was die Zuseher erwarten dürfen und wie er die Zeit im "Corona-Lockdown" bisher überstanden hat. (VOL.AT)