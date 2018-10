Vorarlberg: "Hat es FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi die Sprache verschlagen?"

„Eines ist klar: die Rücklagen der VGKK und die Beitragszahlungen der Vorarlberger Versicherten bleiben nicht im Land, sondern wandern nach Wien. Dass Landeshauptmann Markus Wallner vollmundig Forderungen stellt, die dann von Wien nicht erfüllt werden, darf als Inszenierung gewertet werden“, meint SPÖ-Gesundheitssprecherin LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger in einer Presseaussendung.

Überraschend still sei FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi geworden. Obwohl er in Reden und auf seinen Videos seine Heimatverbundenheit beteuere, scheint es ihm Recht zu sein, dass die Beiträge der Vorarlberger Versicherten jetzt in Wien landen. Dass dann in Wien um die Gelder für die Gesundheitsversorgung der Vorarlberger angesucht werden muss, scheine den Nachwuchspolitiker nicht zu irritieren.