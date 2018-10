Sozialversicherung - Rücklagen-Diskussion für Wallner nicht zu Ende

Für den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist die Diskussion um den Verbleib der Rücklagen der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) nach der Vorstellung der Sozialversicherungsreform im Ministerrat noch nicht zu Ende.

“Die Rücklagen müssen im Land bleiben”, forderte Wallner am Mittwoch gegenüber der APA erneut vor allem im Hinblick auf die Leistungsrücklagen. Nach der Zusicherung, dass die freien Rücklagen der Krankenkassen im Land bleiben, hat es der Vorarlberger Landeshauptmann vor allem auf die Leistungsrücklagen abgesehen. Diese dienen der Sicherung der Leistungen in Notzeiten und werden üblicherweise aus Überschüssen gebildet. “Ein Abschuss dieser Rücklagen kommt nicht infrage”, machte Wallner deutlich. Der Länderchef habe heute früh bereits mit den Verantwortlichen in Wien telefoniert und seinen Standpunkt klar gemacht. “Die Forderung bleibt, wir werden das Gesetz im parlamentarischen Prozess ganz genau prüfen”, so Wallner.